Calciomercato, Cairo apre a due cessioni: Vanja e Ricci gli indiziati, le ultime

Il presidente del club ha di recente dichiarato che verranno ceduti alcuni giocatori importanti. Sarà necessario sostituirli adeguatamente

Giacomo Stanchi Redattore 22 maggio - 15:40

"Nel prossimo calciomercato un giocatore o due andranno venduti. Ma tutti li vendono anche l'Inter, l'Atalanta o il Bologna. Quello che conta è avere uno scouting di livello che ti consenta di fare acquisti giusti e di rimpiazzare bene quelli ceduti": nel giorno del suo 68esimo compleanno Urbano Cairo ha parlato dell'imminente finestra di mercato estivo in questi termini generando, come sempre, dibattito in seno alla tifoseria granata. I due candidati alla cessione appaiono Ricci, che ha appena rinnovato per ottenere il massimo da una possibile cessione, e Milinkovic-Savic, che ha una clausola rescissoria tutt'altro che elevata.

Ricci e l'interesse del Milan: può partire — Samuele Ricci viene da una stagione di discontinuità. E' un calciatore con una buona potenzialità: è cresciuto a livello di personalità (in Nazionale è stato per la prima parte di stagione un perno del reparto) e fisico (è un regista con una struttura importante in grado di saper esser decisivo anche come incontrista). Però, nel finale di stagione è calato a picco dal punto di vista del rendimento, esattamente come il resto della squadra. Su di lui c'è l'interesse del Milan, che già aveva tentato di portarlo sotto la Madonnina in più occasioni. Andranno fatte serie valutazioni quest'estate. Da non trascurare nemmeno l’ipotesi Inter, che stuzzica maggiormente il giocatore.

Vanja: la clausola e l'interesse dalla Premier — Vanja Milinkovic Savic è indiscutibilmente (perché lo dicono i numeri) uno dei migliori portieri del campionato italiano. Il gigante serbo ha messo da parte gli errori di alcune stagioni passate e si è dimostrato affidabile e continuo. Le sue statistiche sui rigori sono da top europeo. Sul suo contratto c'è una clausola rescissoria di 20 milioni di euro: non si tratta di una cifra elevatissima per un portiere con le sue caratteristiche. Le manifestazioni di interesse più elevate sono arrivate da Oltremanica. Sono diversi i club inglesi che potrebbero portare il gigante serbo in Premier. In caso di partenza, sarà necessario sostituirlo adeguatamente.