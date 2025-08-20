Calciomercato, Napoli su Elmas: offerta ufficiale al Lipsia. Il Torino…

Prosegue l'attesa del Torino per Eljif Elmas, ma non quella del Napoli. Nelle ultime settimane il club partenopeo si è inserito nella trattativa con la quale Vagnati avrebbe voluto far tornare il macedone in granata, complicando la situazione. Se le richieste del Lipsia rimangono alte, infatti, dall'altra parte non salgono le offerte del Torino. Così il Napoli ha potuto inserirsi e, come riportato da Matteo Moretto, presentare un'offerta ufficiale: si parla di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto (non obbligo, come vorrebbero i tedeschi) fissato a 11,5. Anche l'offerta degli azzurri non soddisfa - né per formula né per cifre - le richieste del Lipsia, che ora sono però chiamati a dare una risposta a De Laurentiis. Nel frattempo il Torino continua ad attendere. Se, però, Cairo e Vagnati hanno costruito la trattativa sulla volontà del giocatore, che è effettivamente quella di tornare sotto la Mole, l'inserimento dei partenopei potrebbe mescolare le carte in tavola. In tutto questo, il contesto rimane quello di un Torino che, come evidenziato nelle ultime ore, ha messo nella lista delle proprie priorità un regista, ancora prima di un altro esterno offensivo, ruolo che - per altro - Vlasic è stato in grado di ricoprire con buoni risultati nella sfida contro il Modena.