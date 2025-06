Calciomercato Serie A, 60 giocatori in scadenza. Quali occasioni per il Toro?

Tantissimo giocatori sono in scadenza di contratto dalle squadre di Serie A: il Torino può interessarsi per alcuni di questi

Irene Nicola Redattore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 22:01)

Sono 60 i giocatori in Serie A che si libereranno il prossimo 30 giugno dai rispettivi contratti. Il futuro di ciascuno andrà ridefinito, sia che si opti per un prolungamento sia che si opti per una separazione. Il mercato svincolati può rappresentare quindi un'opportunità anche per il Torino in una sessione in cui diversi saranno i punti su cui intervenire, a seconda anche di quali saranno le cessioni e di quali buchi si creeranno in rosa. Quali possono essere le occasioni per i granata?

Calciomercato Torino, le possibili occasioni nel reparto arretrato: Toljan sulla fascia destra, Augello per il fronte opposto — Per quanto riguarda il reparto arretrato, i punti d'attenzione per il Torino sono verosimilmente due. Il primo è la porta, in caso di addio di Milinkovic-Savic. Sono molti gli estremi difensori in scadenza a giugno, nessuno tuttavia che possa essere considerato un titolare fisso e di livello qualora il serbo andasse via. L'unica prima scelta attualmente nella lista è infatti Meret che va verso il rinnovo a Napoli. La seconda area d'attenzione riguarda la batteria di terzini, dove sono mancate le scelte in granata complice lo scarso rendimento di Sosa e Pedersen. Sulla destra i nomi più altisonanti sono quelli di Florenzi e Calabria, ma entrambi difficilmente percorribili. Una possibile occasione potrebbe essere rappresentata invece da Toljan, terzino destro del Sassuolo: profilo più offensivo che difensivo, i 7 assist in Serie B sono da non sottovalutare. Sullo sfondo c'è anche Faraoni del Verona. A sinistra invece spicca il nome di Augello, tra i protagonisti della salvezza del Cagliari: titolare fisso e 7 assist anche per lui, i sardi vorrebbero trattenerlo ancora ma al momento non ci sono segnali distensivi. Sarebbe interessante anche Lykogiannis, diviso però tra permanenza a Bologna e ritorno in patria in Grecia. Passiamo ai difensori centrali, tenendo in considerazione che i più ricercati hanno già le idee chiare (Toloi torna in Brasile, De Vrij felice di proseguire con l'Inter). Su tre calciatori il Toro potrebbe buttare un occhio. Il più esperto a piede libero è Palomino, ai saluti a Cagliari: non da sottovalutare però il nodo ingaggio da 1.5 milioni di euro per un giocatore di 35 anni. Due le alternative a basso costo: Dawidowicz del Verona, classe 1995, oppure ancor più low cost il classe 1997 Luca Ravanelli, tra i protagonisti della promozione della Cremonese.

Calciomercato Torino, le possibili occasioni in mezzo al campo: Duda è già sul taccuino — Rinforzare la linea di centrocampo sarà una priorità sul taccuino del Torino, considerando la possibile partenza di Ricci, la scadenza del contratto di Linetty e le difficili permanenze di Ilic e Tameze. Servono innesti e il mercato svincolati ne offre uno che il club granata sta già valutando: Ondrej Duda, classe 1994. Si tratta di un pupillo di Baroni, primo indiziato per la panchina nel post Vanoli. L'ultima stagione ha chiuso con oltre 2000 minuti all'attivo, 1 gol e 4 assist. Per il resto la lista dei giocatori liberi a fine giugno offre nomi di tasso tecnico anche qualitativamente superiore come Pasalic e Vecino, ma si tratta di due profili fuori portata che in questo momento convergono verso le due sponde di Roma.

Calciomercato Torino, le possibili occasioni sul fronte offensivo: quante vecchie fiamme si liberano... — Anche trequarti e attacco saranno da ripensare, tra problemi già noti in termini di alternative ed eventuali addii. Intanto sulla trequarti ci sono due buchi in rosa, relativi ai vice Vlasic e Lazaro. Per quanto riguarda il primo slot, la lista svincolati non offre grandi riferimenti se non Pedro, che per qualità non si discute ma che comunque sembra ancora un punto di riferimento alla Lazio. A destra si libera una vecchia fiamma delle ultime sessioni: Junior Messias. Che torni di moda? Anche il fronte opposto richiederà verosimilmente qualche ragionamento, considerando che Karamoh va in scadenza. A sinistra c'è un'altra suggestione di mercato che potrebbe cambiare casacca: Lazovic, uno dei desiderata di Juric, adattabile anche a destra e per questo da attenzionare. In scadenza inoltre Rebic, il cui futuro è ancora indecifrabile. Chiudiamo con il parco attaccanti. Tre sono le prime punte che si libereranno a fine giugno, due sono state sondate nel recentissimo passato dal Toro: Jovic e Arnautovic. La situazione per entrambi è analoga a quella che il club granata aveva trovato nello scorso dicembre. Arnautovic potrebbe rappresentare un'alternativa d'esperienza, ma su di lui si è già mossa l'Arabia oltre alla Stella Rossa e un ingaggio da oltre 3 milioni a stagione impone il semaforo rosso. Meno proibitiva invece la pista che porta a Jovic, il cui futuro è ancora da chiarire: dopo alcune stagioni con scarso impiego, il serbo cerca rilancio e la possibiltà di trovare centralità nel progetto potrebbe far gola.

Calciomercato, la lista degli svincolati a partire dal 30 giugno — ATALANTA: Juan Cuadrado, Mario Pasalic, Francesco Rossi, Rafael Toloi, Davide Zappacosta

BOLOGNA: Andri Fannar Baldursson, Davide Calabria (prestito secco e scadenza con il Milan), Charalampos Lykogiannis (opzione di rinnovo), Lorenzo De Silvestri

CAGLIARI: Tommaso Augello, Jakub Jankto (opzione di rinnovo), Jose Luis Palomino, Nicolas Viola

COMO: Alberto Moreno (opzione di rinnovo)

CREMONESE: Andrea Bertolacci, Andrea Fulignati (prestito dal Catanzaro, ma obbligo di riscatto condizionato), Zan Majer, Luca Ravanelli, Jakob Tånnander, Jari Vandeputte (prestito dal Catanzaro ma obbligo di riscatto condizionato), Franco Vázquez

GENOA: Junior Messias, Milan Badelj, Daniele Sommariva, Mario Balotelli

INTER: Marko Arnautovic, Joaquin Correa (a), Raffaele Di Gennaro, Stefan Dr Vrij (opzione di rinnovo)

LAZIO: André Anderson, Pedro, Matias Vecino

LECCE: Jeppe Corfitzen, Ante Rebic, Nicola Sansone

MILAN: Alessandro Florenzi, Luka Jovic

NAPOLI: Alex Meret, Nikola Contini

PARMA: Drissa Camara, Richard Marcone, Yordan Osorio

PISA: Nicolas

SASSUOLO: Kevin Bonifazi (prestito secco e in scadenza con il Bologna), Andrea Consigli, Luca Mazzitelli (prestito secco e in scadenza con il Como), Pedro Obiang, Jeremy Toljan, Simone Verdi (prestito secco e in scadenza con il Como)

TORINO: Yann Karamoh, Valentino Lazaro (opzione di rinnovo), Karol Linetty

UDINESE: Christian Kabasele, Daniele Padelli, Florian Thauvin (a, opzione di rinnovo)

VERONA: Alessandro Berardi, Paweł Dawidowicz, Ondrej Duda, Davide Faraoni, Darko Lazovic