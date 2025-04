Calciomercato, Strefezza come vice-Lazaro: il Toro ci pensa, c’è pure il Genoa

Il direttore sportivo granata conosce fin dall'approdo in Italia l'ala destra in forze al Como. I due sono stati insieme per anni alla Spal

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 06:26)

Gabriel Strefezza è un vecchio pallino del direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati. Ogni sessione di mercato o quasi, l'ala destra oggi in forze al Como viene accostato con più o meno intensità al Torino. Ai granata è sempre mancato l'affondo finale, ma che Strefezza piaccia all'uomo mercato del Torino non è una notizia di oggi. Vagnati conosce molto bene il ragazzo. L'italo-brasiliano arrivò in Italia nel 2016, dal Corinthians si trasferì a Ferrara nella Spal diretta proprio dall'attuale stratega del mercato del Torino. Fino al 2021 Strefezza è stato di proprietà della Spal vivendo nel mezzo due esperienze in prestito alla Juve Stabia e alla Cremonese. Poi, nell'estate 2021 è passato al Lecce e quindi al Como, dapprima in prestito e poi nel 2024 a titolo definitivo. In questi trascorsi su e giù per la penisola italiana il 28enne di San Paolo è sempre stato seguito con un occhio particolare da Vagnati.

Piace anche al Genoa. La sua stagione a Como caratterizzata da 3 gol e 5 assist — Secondo quanto raccolto da Toro News, proprio Strefezza è tornato nei radar del Torino in vista del mercato estivo 2025. I granata pensano a lui per colmare una delle lacune più evidenti nella rosa attuale: quella di un giocatore che possa alternarsi con Valentino Lazaro. Il brasiliano si adatterebbe perfettamente alle caratteristiche richieste da Paolo Vanoli per chi gioca esterno destro nella trequarti del 4-2-3-1 e in estate può rientrare nella lista dei cedibili del Como. La stagione del classe 1997 a Como sta procedendo tra luci e ombre. Ha fatto contare 33 presenze, 28 delle quali da titolare in Serie A, però nell'ultimo periodo sta sempre e soltanto subentrando a causa della crescita di Ikone. Con Monza, Torino e Lecce è sempre entrato nell'ultimo quarto di partita. Dal punto di vista realizzativo le cose non sono andate male: 3 gol in Serie A, 5 assist in stagione. Il suo profilo certamente non lascia indifferente il mercato del massimo campionato italiano. Difatti, non soltanto il Torino di Vagnati ha puntato gli occhi sul giocatore. Su di lui c'è infatti anche il Genoa: verso l'estate si prospetta così un duello di mercato tra granata e Grifone.