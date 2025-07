Calciomercato Torino, chi sulla trequarti dopo Ngonge? Servono almeno due innesti

Saranno quindi settimane decisive per il DT Davide Vagnati e i suoi collaboratori perché devono riuscire a mettere sotto contratto altri elementi che possano piacere a Baroni per le sue idee di gioco. Al momento nell'organico del Toro ci sono Ngonge (in attesa però ancora di ufficialità) che giocherà come esterno destro, Nikola Vlasic che sarà utilizzato come trequartista centrale e poi infine Alieu Njie che si è sempre messo in luce sulla corsia mancina ma difficilmente parte per fare il titolare visto che è ancora giovane e soprattutto è reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori mesi. Numeri alla mano in questo momento al Torino servono quindi altri tre calciatori da mettere sulla trequarti: un titolare a sinistra e due riserve per la corsia destra e il centro.

Dai profili seguiti sul mercato ai giovani già presenti: si apre il casting per la trequarti

Servono quindi almeno due (o meglio tre) innesti, al netto di altre scelte in corso d'opera che possono cambiare lo scenario come ad esempio: Sanabria trequartista, Anjorin o Ilic provati nel ruolo di Vlasic oppure il fatto di rivedere Lazaro come esterno alto. Gli obiettivi del mercato per il Torino sono noti già da tempo: da Gaetano Oristanio del Venezia, passando per Cristian Volpato del Sassuolo fino ad Andrea Colpani del Monza. Sullo sfondo poi rimane anche il sogno di riportare all'ombra della Mole un giocatore già visto come Eljif Elmas che però lo scorso giugno non è stato riscattato ed è tornato al Lipsia. Il macedone sarebbe il perfetto innesto come titolare sulla fascia sinistra mentre gli altri tre nomi citati sono tutti giocatori che, essendo mancini di piede, sono abituati a giocare sulla corsia di destra. Difficilmente però il Torino riuscirà davvero a mettere a segno ancora tre nuovi innesti in attacco e quindi c'è anche la possibilità che magari Baroni decida di puntare in prima squadra su uno dei giovani già presenti oggi in rosa. I nomi sono quelli di Zanos Savva (reduce però da un anno fermo ai box per infortunio), Alessio Cacciamani che si sta mettendo bene in mostra in ritiro in Alto Adige e Sergiu Perciun che è quello più abituato a giocare al centro e potrebbe essere una valida alternativa di Vlasic.