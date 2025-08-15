Calciomercato Torino, concorrenza per Asllani: il fattore Europa può determinare

Sul regista dell'Inter ci sono anche Bologna e Fiorentina: la possibilità di giocare le coppe potrebbe essere decisiva nella scelta

Federico De Milano Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 06:32)

Uno degli ultimi nomi ad essere emersi per il mercato in entrata del Torino è quello di Kristjan Asllani, regista in uscita dall'Inter. L'eventuale arrivo in granata dell'ex è però legato a due fattori molto importanti: il primo è che il Toro riesca a battere la concorrenza che attualmente c'è per il classe 2002 nerazzurro e il secondo è invece relativo ad una riflessione interna allo staff tecnico e alla dirigenza granata. In rosa ci sono infatti ad oggi ben sei centrocampisti (Ilic, Casadei, Anjorin, Tameze, Gineitis e Ilkhan) e se Baroni volesse confermare l'idea di giocare stabilmente con un 4-2-3-1, diventerebbe difficile ipotizzare un innesto a meno di uscite in queste ultime due settimane e mezzo di mercato.

Torino, non manca la concorrenza per Asllani: anche Bologna e Fiorentina sono interessate — Come detto, se il Torino dovesse decidere di puntare con fermezza su Asllani ed entrasse in trattativa con l'Inter, dovrà cercare di anticipare una serie di concorrenti che ci sono. È noto infatti che il regista ex Empoli piace molto anche a Bologna e Fiorentina. Le due società sono anch'esse sulle tracce del giocatore ma nessuna di loro ad oggi ha già raggiunto un accordo con l'Inter che non ha delle richieste economiche irrisorie per cedere il cartellino del suo numero 21. Il Torino quindi - al netto di cessioni - dovrà valutare le condizioni economiche dell'affare ma anche puntare ad accelerare per evitare che una tra Fiorentina e Bologna scelga nei prossimi giorni di intensificare i contatti con i nerazzurri e provare ad anticipare anche il Toro.

Asllani vuole restare in Serie A: la possibilità di giocare in Europa può fare la differenza — Oltre al già citato ragionamento che il Torino dovrà fare sul suo modulo e sul numero di centrocampisti presenti in rosa (non si può infatti escludere un possibile ritorno al 3-5-2, visto sporadicamente nelle amichevoli estive), c'è un altro ostacolo per i granata nella strada che porta ad Asllani. Un punto a favore del Toro è senza dubbio il fatto che il regista della nazionale albanese ha fatto sapere chiaramente all'Inter di volere restare in Serie A e infatti nel mese di luglio aveva declinato una proposta molto buona che era giunta dal Betis. Il centrocampista classe 2002 per questa stagione non prende in considerazione l'idea di trasferirsi all'estero e vuole giocare in Italia, garanzia che ovviamente il Torino può offrirgli. Un ostacolo per Vagnati e Cairo nella trattativa potrebbe però infatti essere il fattore Europa: a quanto risulta, Asllani starebbe dando la sua priorità in sede di mercato a quelle società che partecipano alle coppe europee. A differenza del Toro, sia il Bologna che la Fiorentina giocheranno entrambe le competizioni internazionali la prossima stagione e questo potrebbe fare la differenza nella scelta dell'ex Empoli in merito alla sua futura squadra.