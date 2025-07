Calciomercato Torino, conto alla rovescia per Aboukhlal: accordo definito

Calciomercato, Aboukhlal al Toro: come è andata la trattativa

La trattativa per Aboukhlal ha subito un'accelerata evidente dopo la cessione di Vanja Milinkovic-Savic. Una volta ceduto il serbo al Napoli, il Torino - e non è un caso - si è potuto muovere in entrata con licenza di investire. Quattro giorni fa, venerdì, Davide Vagnati ha così presentato la prima offerta al club francese: 8 milioni di euro. Distanza minima dalle richieste del Tolosa, consapevole di non poter fare grandi rialzi con Aboukhlal - 12 milioni la sua valutazione di mercato - in scadenza nel 2026. Il Dt granata ha scelto di affondare allora il colpo, prendendo in serata stessa un volo per la Germania dove si trovava la dirigenza del Tolosa in vista dell'amichevole di sabato 26 luglio contro il Red Bull Lipsia a Villingen-Schwenningen. Per Vagnati è stata l'occasione per dividersi su due fronti: chiudere per Aboukhlal e continuare a lavorare per il ritorno di Elmas. Sulla seconda pista c'è ancora da lavorare, per il marocchino invece è la strada è stata tutta in discesa.