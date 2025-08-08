Calciomercato Torino, da Elmas a Oristanio: le ultime news

L’arrivo di Giovanni Simeone ha scaldato il cuore della tifoseria granata, riportando entusiasmo e attese in vista della nuova stagione. Il 7 agosto, il “Cholito” ha vissuto una giornata intensa tra le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino, la firma del contratto e il primo contatto con il Filadelfia. L'argentino arriva dal Napoli dove è stato il vice di Lukaku e di Osimhen, e adesso è al Torino per contendersi il posto con Zapata e Ché Adams. In passato ha dimostrato di saper reggere il peso di un attacco solitario, ma anche di integrarsi bene in coppia con altri compagni di reparto. Simeone porta con sé non solo esperienza, ma anche grinta e spirito di sacrificio, qualità che incarnano perfettamente l’identità del Toro. Nonostante l’entusiasmo generale, il mercato non è ancora chiuso: servono ancora colpi mirati per completare la rosa, con l’obiettivo di consegnare a Baroni gli ultimi innesti il prima possibile.