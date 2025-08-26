Calciomercato Torino, da Elmas e Oristanio a Fortini: le ultime news

Siamo entrati nell'ultima settimana di calciomercato e il Torino deve ancora sistemare la sua rosa con almeno un ultimo rinforzo sulla fascia sinistra difensiva, anche se i tifosi granata - alla luce della pessima prestazione a San Siro contro l'Inter - sperano che possa esserci spazio anche per un nuovo innesto tra i centrali di difesa. Nel frattempo sembrano aver quasi trovato sistemazione due vecchi obiettivi del Toro per quanto riguarda l'attacco, visto che da qualche giorno a questa parte la dirigenza granata e il mister Marco Baroni hanno scelto di passare a un 4-3-3 e quindi si è deciso di puntare su un regista come Asllani piuttosto che su un altro esterno offensivo. Di seguito il punto di giornata con tutte le ultime notizie sul mercato del Torino.
