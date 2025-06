Calciomercato Torino, da Seck a Ngonge: le ultime news

Prosegue la sessione di mercato che sta vivendo un momento ricco di novità soprattutto sul fronte degli allenatori visto che tantissime società di Serie A hanno deciso di cambiare in panchina e non tutte hanno ancora trovato un nuovo possessore. Il Torino dopo l'accordo con Marco Baroni sta studiando come muoversi sul fronte del mercato in entrata con una lista folta di giocatori seguiti dalla dirigenza granata e anche alcune piste per il mercato in uscita che possono animare questa fase centrale del mese di giugno. Di seguito le notizie aggiornate con tutte le novità di oggi, sabato 14 giugno.