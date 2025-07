Calciomercato Torino, da Walukiewicz a Oristanio: le ultime news

Sebastian Walukiewicz of Torino FC during the Italian Serie A 2024/25 season, football match between Torino FC and Hellas Verona on 06b April 2025 at studio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

Siamo giunti alla metà esatta di luglio e intanto è ufficialmente cominciato anche il ritiro estivo del Torino che quest'anno per la prima volta si svolge a Prato allo Stelvio. Nel frattempo però il mercato non si ferma e dopo gli innesti degli ex Empoli, Anjorin e Ismajli, ora la dirigenza granata è presa con altre trattative in entrata e in uscita per cercare dei rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Marco Baroni ma anche con alcuni possibili movimenti in uscita che andrebbero a modificare la rosa granata in vista della partenza del nuovo campionato di Serie A, che avverrà tra poco più di cinque settimane. Di seguito tutte le ultime novità sul mercato del Toro con gli aggiornamenti odierni in questo martedì 15 luglio.