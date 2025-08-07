Calciomercato Torino, dall’ufficialità di Simeone a Liberali: le ultime news

La giornata di oggi - giovedì 7 agosto - è quella dell'ufficialità di Giovanni Simeone al Torino. L'attaccante argentino è l'ultimo degli innesti messi fin qui sotto contratto dalla società granata che dovrà però compiere ancora qualche movimento sia in entrata che in uscita nel corso di questa sessione estiva di mercato. L'allenatore Marco Baroni dovrebbe ricevere ancora almeno un esterno d'attacco destro e un terzino sinistro come aveva affermato pochi giorni fa pubblicamente in conferenza stampa il patron Urbano Cairo. Di seguito il punto di giornata con tutte le ultime novità di mercato sul Toro.