Calciomercato Torino, resta aperta la questione terzino sinistro: le ultime news

Il campionato del Torino è iniziato in maniera pessima con un 5-0 subito per mano dell'Inter a San Siro ma c'è ancora poco meno di una settimana di apertura della finestra di mercato per poter intervenire e migliorare la rosa. Il primo obiettivo, mai nascosto neanche dal presidente Urbano Cairo, in questo momento è quello di trovare un terzino sinistro e ci sono un paio di nomi fra tutti che sembrano essere i preferiti dalla dirigenza granata. Si sta cercando un giocatore mancino con delle precise caratteristiche soprattutto di età visto che la società vuole affiancare a Biraghi un elemento giovane che possa crescere in futuro. Nel frattempo, dopo l'ufficialità di Asllani, il Toro ha smesso di cercare un esterno offensivo come aveva invece fatto nei primi giorni di agosto. Di seguito il punto di giornata con tutte le ultime novità sul mercato dei granata.