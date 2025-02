Calciomercato Torino, Salama è arrivato a Malpensa: la foto

Amine Salama è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Torino. La trattativa per l'attaccante classe 2000, in forza al Reims, si è chiusa a metà pomeriggio dell'ultima giornata di mercato. Il giocatore a quel punto si è messo in viaggio per raggiungere l'Italia. Nel mentre è arrivata l'ufficialità in merito al trasferimento con il contratto depositato in Serie A. In tarda serata, poco dopo le ore 23 l'attaccante è atterrato a Milano Malpensa. Subito dopo ha posato con la sciarpa granata e rilasciato anche le prime parole: "Sono molto contento di essere qui".