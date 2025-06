Calciomercato Torino, sfida allo Stoccarda per Jovanovic della Stella Rossa

Figlio dell’ex Liverpool e Standard Liegi Milan, Lazar Jovanovic nell’ultima stagione si è messo in luce in prestito all’OFK Belgrado e ora è pronto a tornare alla base. Cresciuto nel Vojvodina, a detenere il cartellino è la Stella Rossa dalla scorsa estate. Il primo club a mettere gli occhi su di lui in questa finestra di mercato sarebbe proprio lo Stoccarda, ma ora la società serba può sperare nell’asta. Secondo quanto riferiscono media serbi, infatti, se la valutazione di base di 6 milioni può anche andare bene, la speranza della Stella Rossa è di inserire dei bonus alla parte fissa così da aumentare i guadagni.

In stagione ha segnato 3 reti in 13 partite nella massima categoria serba nella prima parte di annata, poi il prestito al Belgrado in Serie B dove in 7 presenze ha segnato 2 gol. In stagione, tra l’altro, ha anche giocato con l’Under 19 della Stella Rossa nei gironi di Youth League e contro il Milan era stato assoluto protagonista con 1 rete e 2 assist. Proprio in questa manifestazione l’ha scoperto lo Stoccarda, contro cui ha fornito un assist. Adesso è sfida a due per il suo cartellino: oltre al club tedesco c’è anche il Toro.