Calciomercato Torino, torna di moda Volpato? Ecco chi è il possibile obiettivo

L’ala ha impressionato sia “Il Pupone” che Mourinho, che lo ha fatto esordire in Serie A con la Roma. Dopo l’ultima stagione in Serie B al Sassuolo, ha ancora tanto da dimostrare nel massimo campionato

Gianluca Sartori Direttore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 06:22)

Nelle ultime due esperienze di Marco Baroni in Serie A, gli esterni offensivi hanno assunto un ruolo di primo piano. Il tecnico granata, sia a Verona che alla Lazio, ha valorizzato le caratteristiche di diversi giovani in rampa di lancio. All’Hellas ha esaltato due semi-sconosciuti come Ngonge e Noslin, capaci di mettere insieme in metà stagione rispettivamente 6 reti e 2 assist e 5 reti e 4 assist. Noslin ha poi seguito Baroni anche nella sua avventura biancoceleste, dove ha trovato Zaccagni e Isaksen: il primo ha chiuso con 10 gol e 9 assist, il secondo con 6 gol e 6 assist, riscattando una prima stagione in Serie A piuttosto incolore. Numeri che confermano quanto gli esterni a piede invertito siano determinanti nel 4-2-3-1 (o 4-3-3) di Baroni, aspetto che guiderà inevitabilmente il mercato granata. Un identikit che riporta d’attualità un nome già sondato a gennaio: Cristian Volpato, che ha appena festeggiato la promozione in Serie A con il Sassuolo.

Torino: chi è Cristian Volpato, l’ala che piace ai granata — Da un sobborgo di Sydney a diventare pupillo di una leggenda come Francesco Totti, il percorso non è stato breve. Volpato nasce il 15 novembre 2003 in Australia da famiglia veneta. Sin da ragazzino mostra una determinazione fuori dal comune. Il suo ex allenatore Tony Basha ricorda le telefonate notturne per allenarsi e le sessioni individuali alle sei del mattino. La voglia di emergere lo porta al Western Sydney Wanderers, che nel 2019 partecipa a un torneo Under 17 in Malesia: tra gli avversari la Roma, a cui rifila una tripletta. Nel 2020, dopo un periodo di prova, firma un triennale con i giallorossi e viene inserito nell’Under 17, prima del salto in Primavera. Proprio lì conquista Francesco Totti, divenuto procuratore, che lo inserisce nella sua scuderia di talenti. Nella Primavera di Alberto De Rossi colleziona 11 reti in 28 presenze nella stagione 2021-2022, andando in gol sia all’andata che al ritorno contro Torino di Federico Coppitelli. José Mourinho, colpito dal suo docile tocco di palla unito a un fisico imponente (quasi 1 metro e 90), lo fa debuttare in Serie A il 4 dicembre 2021 contro l’Inter, la squadra del nonno. Due mesi più tardi arriva la prima rete in Serie A, contro il Verona. Un’esultanza sotto la Curva Sud in una giornata speciale, impreziosita dai complimenti di Totti: "Sono molto contento per lui e che abbia aiutato a far vincere la Roma".

Volpato, la retrocessione col Sassuolo e il ritorno in A: che gol a Brescia! — La stagione successiva lo vede impegnato anche in Europa League, con un gol in 11 presenze in campionato. Nell’estate del 2023 passa al Sassuolo per 7.5 milioni, ma la stagione si chiude con la retrocessione dei neroverdi. In Serie B raccoglie comunque 4 gol e 6 assist in 18 presenze, di cui solo 9 da titolare, per un totale di 705 minuti complessivi. Numeri che non gli sono bastati per entrare nella lista dei convocati per gli Europei Under 21, nonostante fosse da tempo nel giro degli Azzurrini di Nunziata. La sua annata si chiude però con la promozione in A e uno splendido gol a Brescia, manifesto delle sue potenzialità: partendo da destra, ubriaca di finte il marcatore, si accentra e pennella un sinistro a giro sotto il sette. Una rete votata come la più bella dell’anno dai tifosi neroverdi. Volpato è un talento ancora da sgrezzare (nella grafica Sofascore sono elencate le sue statistiche delle presenze in Serie A), ma per caratteristiche sembra il profilo ideale per Baroni. Fabio Grosso, nell’ultima stagione, lo ha schierato sia sulla trequarti che sulla fascia destra. Lo stesso Volpato ha dichiarato: “Preferisco giocare trequartista, mi sento più nel vivo del gioco”. Ora è pronto a rilanciarsi in Serie A dopo l’amarezza della retrocessione.