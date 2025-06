Calciomercato Torino: una lunga lista della spesa per completare la rosa

Partiamo dalla porta. In caso di addio di Milinkovic-Savic allora andrà preso un nuovo portiere titolare. Tanti i nomi sulla lista da Caprile a Suzuki passando per Falcone, ma tutte situazioni in stand by considerando il punto interrogativo sul futuro di Vanja. Rimanendo in tema pacchetto arretrato, in difesa saranno molti gli investimenti da fare. Innanzitutto serviranno due terzini: a destra Baroni avrà bisogno di un titolare visto che Pedersen e Dembelé non hanno dato garanzie e che Walukiewicz è stata un’opzione trovata vista l’emergenza. A sinistra, visto il riscatto di Biraghi, l’investimento potrebbe essere dunque su un profilo giovane da far crescere sotto l’ala dell’ex Fiorentina. Infine capitolo difensore centrale. Saul Coco non si è rivelato all’altezza, Schuurs non si sa quando tornerà e l’unica certezza è Maripan. Per questo anche al centro della difesa servirà un titolare.

Calciomercato Torino, la lista della spesa estiva: dal centrocampo all’attacco

In mezzo al campo almeno un rinforzo servirà. In questo momento le certezze sono Casadei e Gineitis. Linetty è ormai svincolato, Ilic non fa parte del progetto da tempo e Tameze va in scadenza nel 2026 quindi rimane da capire se resterà o andrà via. C’è poi il nodo Ricci, che è seguitissimo e potrebbe essere la cessione importante dell’estate granata. Per questo motivo servirà almeno un profilo in più e in caso di addio del regista della Nazionale allora servirà anche un secondo investimento, ma in questo caso per un titolarissimo. I ragionamenti sugli esterni offensivi è il più semplice: il Toro ha il solo Lazaro, quindi serviranno due titolari a Baroni. In attacco poi andrà presa anche un’alternativa ad Adams e Zapata, magari un giovane da far crescere. Insomma, c’è molto lavoro da fare in casa granata.