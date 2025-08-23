Calciomercato Toro, dopo il regista caccia al terzino sinistro: i nomi nel casting

Lo ha confermato il presidente del Torino, Urbano Cairo, rispondendo ad alcune domande sul mercato postpartita col Modena, che dopo aver trovato un nuovo regista (ovvero Asllani) ora l'obiettivo entro fine mercato sarà quello di trovare un terzino sinistro. La necessità di trovare un giocatore in questo ruolo nasce dal fatto che alle spalle di Cristiano Biraghi non c'è un'alternativa che sappia giocare in questa posizione e quindi diventa importante riuscire a trovare un altro giocatore. L'obiettivo del Toro è quello di prendere un laterale difensivo di piede mancino e soprattutto giovane di età, un profilo quindi per il presente ma anche per il futuro del club. Di seguito alcune tra le principali opzioni che al momento sono prese in considerazione da Cairo e dal DT Davide Vagnati.