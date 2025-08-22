Calciomercato Toro, pressing sul Venezia: Oristanio obiettivo concreto per Baroni

Contatti tra Torino e Venezia che proseguono: a Baroni piace Oristanio

Dopo la chiusura dell'affare Asllani con l'Inter con il giocatore che è arrivato a Torino e ora si aspetta solo l'annuncio ufficiale, uno degli obiettivi rimasti per i granata sul fronte dei nuovi acquisti è Gaetano Oristanio. Si tratta di un profilo che è molto apprezzato dal nuovo allenatore Marco Baroni perché vorrebbe sfruttare le qualità del classe 2002 del Venezia. I suoi punti di forza sono l'uno contro uno e la visione di gioco offensiva. Oristanio nella passata stagione, terminata tristemente per lui con la retrocessione, è stato uno dei giocatori migliori di tutta la Serie A per quanto riguarda i dribbling. Nel Torino potrebbe completare con Ngonge e Aboukhlal un reparto offensivo di tutto rispetto sotto il punto di vista della qualità offensiva e degli uno contro uno che tanto sono mancati nelle ultime stagioni dei granata tra Juric e Vanoli.