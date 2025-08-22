Non tramonta affatto l'ipotesi Gaetano Oristanio per il Torino. Il club granata negli ultimi giorni è stato impegnato nel chiudere la trattativa con l'Inter per Kristjan Asllani visto che trovare un regista come l'albanese era diventata la priorità della dirigenza nelle scorse settimane. Ora però serve ancora chiudere per un terzino sinistro e rimane aperta pure la possibilità di mettere sotto contratto anche un esterno offensivo come Oristanio del Venezia.
mercato
Calciomercato Toro, pressing sul Venezia: Oristanio obiettivo concreto per Baroni
Contatti tra Torino e Venezia che proseguono: a Baroni piace Oristanio—
Dopo la chiusura dell'affare Asllani con l'Inter con il giocatore che è arrivato a Torino e ora si aspetta solo l'annuncio ufficiale, uno degli obiettivi rimasti per i granata sul fronte dei nuovi acquisti è Gaetano Oristanio. Si tratta di un profilo che è molto apprezzato dal nuovo allenatore Marco Baroni perché vorrebbe sfruttare le qualità del classe 2002 del Venezia. I suoi punti di forza sono l'uno contro uno e la visione di gioco offensiva. Oristanio nella passata stagione, terminata tristemente per lui con la retrocessione, è stato uno dei giocatori migliori di tutta la Serie A per quanto riguarda i dribbling. Nel Torino potrebbe completare con Ngonge e Aboukhlal un reparto offensivo di tutto rispetto sotto il punto di vista della qualità offensiva e degli uno contro uno che tanto sono mancati nelle ultime stagioni dei granata tra Juric e Vanoli.
L'affare tra Toro e Venezia potrebbe restare in piedi anche fino al termine del mercato—
Sono ormai diverse settimane che Oristanio è senza dubbio un obiettivo di mercato del Toro. L'obiettivo di Cairo e Vagnati sarebbe quello di portare il fantasista ex Cagliari all'ombra della Mole in prestito con un diritto/obbligo di riscatto, secondo le ultime indiscrezioni. Si tratta però di una trattativa che potrebbe anche durare ancora qualche giorno e prolungarsi quindi fino alla fine della sessione di mercato. Quello di Oristanio rimane però un nome assolutamente gradito da Baroni e da tutta la dirigenza granata e per questo ci saranno, fino al termine della finestra estiva, dei tentativi per ottenere la fumata bianca con il Venezia.
