Chi è Jamil Siebert? Obiettivo del Toro, non ha mai giocato fuori dalla Germania

Il Torino ha palesato un interessamento nei confronti di Jamil Siebert. Chi è Siebert? Classe 2002, tra pochi giorni, il 2 aprile per la precisione, festeggerà 23 anni. Nativo di Dusseldorf, ridente località nella parte Ovest della Germania, è un arcigno difensore centrale: 193 centimetri, destro come piede forte. Attualmente milita nel Fortuna Dusseldorf, nella seconda divisione tedesca (la Bundesliga 2). A parte un prestito di una stagione e mezzo al Viktoria Colonia (stagione 2022/2023), è sempre stato nella squadra della sua città. Al Fortuna Dusseldorf è anche cresciuto negli anni del settore giovanile. Ha infatti indossato la maglia del Fortuna a partire dal 2010 sino al 2021 quando poi è entrato in pianta stabile in Prima Squadra. Il suo contratto in essere perdurerà fino al 30 giugno 2027. Va anche detto, per onore di cronaca, che i primi passi nel mondo del campio Siebert li ha mossi Düsseldorfer SC 99, dove ha iniziato a giocare all'età di 4 anni rimanendoci fino al 2010.

I trascorsi sempre in Germania tra Fortuna Dusseldorf e Viktoria Colonia

In queste stagioni nella Prima Squadra del Fortuna Dusseldorf ha sicuramente maturato una buona esperienza giocando 39 partite in Bundesliga 2 (non ha ancora debuttato nella massima serie tedesca). Ha chiuso il 2023/2024 con 28 partite, 1 gol e 1 assist. In questo 2024/2025 ha disputato 16 gare, di cui 13 in campionato. La maglia che ha vestito di più in assoluto è stata quella del Viktoria Colonia: 50 partite, la maggior parte in Bundesliga 3, la terza serie del calcio tedesco. Ha anche alzato due trofei con il Viktoria Colonia, le due coppe regionalidel Medio Reno. Siebert non è un difensore con il fiuto del gol: appena 4 gol in carriera, l'ultimo dei quali è ormai piuttosto datato (27 ottobre 2023 contro Eintracht Braunschweig). Va detto che Siebert ha perso tutta la prima parte della stagione corrente per una lacerazione tendinea rientrando a fine novembre. Da quel momento in avanti è sempre stato impiegato con estrema regolarità. Il suo Fortuna Dusseldorf è in lotta per tornare in Bundesliga, Ha 41 punti ed è in bagarre con diverse formazioni, tra cui Colonia e Amburgo per la promozione. Fa della possenza fisica la sua arma prediletta. Certamente, avendo sempre e soltanto militato in Germania, avrebbe bisogno di un po' di tempo per ambientarsi al nuovo contesto.