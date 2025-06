Dalla Francia: il Torino punta a Yehvann Diouf come dopo Milinkovic-Savic

I granata sono sulle tracce del portiere senegalese da poco retrocesso in Ligue 2 con lo Stade Reims come possibile sostituto di Vanja

La cessione di Vanja Milinkovic-Savic in questa sessione estiva di mercato è un tema che continua a farsi vivo negli ambienti granata in queste settimane e sul portiere serbo ci sono parecchi interessamenti da grandi club italiani e stranieri. Il Torino deve quindi fare i conti con questa possibile uscita dalla sua rosa e muoversi sul mercato per trovare un nuovo portiere a cui affidare i pali nelle prossime stagioni. Dalla Francia nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo che è stato accostato al Toro, si tratta di Yehvann Diouf.

Yehvann Diouf: chi è il portiere senegalese nel mirino del Torino — La notizia arriva dalla Francia e viene rilanciata da Footmercato: il Torino sarebbe tra le squadre interessate a Yehvann Diouf come nuovo portiere. Si tratta di un calciatore classe 1999 che negli ultimi sei anni ha sempre indossato la divisa dello Stade Reims. Quest'anno però per il club francese in cui gioca è arrivata una triste retrocessione nello spareggio salvezza contro il Metz, dopo che ha concluso il campionato al 16° e terzultimo posto della classifica di Ligue 1. Sebbene sia nato in Francia - e abbia sempre giocato nelle nazionali transalpine giovanili -, Diouf ha scelto di prendere parte alla nazionale senegalese maggiore, con la quale ha debuttato lo scorso 6 giugno nell'amichevole contro l'Irlanda. Nell'ultima stagione l'estremo difensore che piace al Torino ha aiutato la sua squadra anche a raggiungere la finale di Coppa di Francia, perdendo però poi la finale contro il PSG. Dal punto di vista personale per Diouf è stata una stagione caratterizzata da 58 gol incassati in 41 gare giocate in tutte le competizioni e si contano 7 gare con la porta inviolata in campionato in 36 presenze (compresi i due match spareggio). Come evidenziano i dati di Sofascore, Diouf ha saputo parare un rigore sui 5 fronteggiati in stagione con una buona percentuale del 73% di parate compiute ma anche tre errori decisivi che hanno portato ad una rete subita.

Spunta un problema con il ripescaggio del Reims: lo scenario — Secondo questa fonte francese, non c'è solo il Toro sull'estremo difensore senegalese ma anche il Lens che però non ha accettato le richieste economiche dello Stade Reims. Il club proprietario del cartellino del portiere chiede infatti almeno 10 milioni di euro per liberarlo. Nell'ultima stagione Diouf è stato infatti un punto fermo della sua squadra e nel finale di stagione ha anche indossato la fascia di capitano del club che però dopo la retrocessione potrebbe essere costretto (o quasi) a venderlo. C'è ancora uno scenario che potrebbe infatti cambiare del tutto le carte in tavola. Dopo la retrocessione del Lione in Ligue 2 per problemi finanziari, lo Stade Reims è tra le squadre in corsa per un ripescaggio nel massimo campionato francese e questo potrebbe quindi portare alla scelta della società transalpina di tenere ancora in rosa tutti i suoi pezzi più pregiati. Ecco perché la richiesta di 10 milioni di euro per la cessione di Diouf non appare destinata a calare, almeno finché non verrà fatta chiarezza su quale campionato dovrà affrontare l'anno prossimo lo Stade Reims che non è intenzionato a cedere a cuor leggero il suo portiere e capitano.