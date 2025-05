Il Torino cerca un portiere, osservatori in Francia: spunta Fofana

Con il campionato quasi al termine e nulla più da conquistare, il club granata inizia a pensare al futuro. Nello specifico, al mercato. Tra le fila dei ragazzi di Vanoli sono molte le situazioni aperte, tra chi è in scadenza e non rinnoverà, chi sarà ceduto e chi invece rimarrà. Il Torino deve tenere un occhio aperto anche sull'aspetto legato all'estremo difensore, con Vanja Milinkovic-Savic che ha fatto un'ottima stagione, mettendosi in mostra e attirando l'attenzione di alcuni club che potrebbero essere intenzionati a pagare la sua clausola di 20 milioni di euro per ottenere le sue prestazioni. Proprio per questa ragione, il club granata si sta iniziando a muovere per cercare una valida alternativa al serbo come portiere titolare per la prossima stagione. Da L'Equipe, in Francia, spunta quindi il nome di Yahia Fofana, estremo difensore dell'Angers.