Le controversie e la Coppa di Francia vinta con il Tolosa: Torino, chi è Aboukhlal

La sospensione per un caso controverso, poi il riscatto sul campo: la storia di Aboukhlal

Più che nel mirino, è praticamente in dirittura d'arrivo: il Torino è vicinissimo ad accogliere Zakaria Aboukhlal. L'esterno marocchino lascerà il Tolosa dopo 3 stagioni e sarà pronto a sbarcare in Italia per fare un ulteriore step di crescita nella sua carriera. Il classe 2000 di origini marocchine, ma nato in Olanda, era arrivato nel 2022 al Tolosa dopo l'esperienza in Eredivisie con l'AZ Alkmaar che l'aveva a sua volta preso dal PSV, club in cui era cresciuto.

Torino: chi è Zakaria Aboukhlal — Partiamo dalle origini. In Olanda il PSV lo fa esordire nel 2019, ma lascia i Boeren dopo appena due partite. Da lì la chance con l'AZ Alkmaar con cui si lancia. In due stagioni segna 4 gol in entrambi i campionati (due doppiette nella sua prima stagione), poi il Tolosa. In Francia si afferma. Nel 2022/23 è protagonista nella Coppa di Francia vinta dai Violets: segna in tutte le partite, compresa la finale vinta contro il Nantes. È l'apice della sua esperienza con il club occitano. Nel campionato transalpino ha messo in mostra qualità fisiche e atletiche importanti. Mancino che parte da destra e si accentra, veloce e tenace, insomma un vero e proprio mastino. I gol, quelli, non sono stati tantissimi (fatta eccezione per quella Coppa di Francia vinta nel 2023). L'unico momento sfortunato della sua esperienza francese è stato l'infortunio al ginocchio nel 2023/24 che lo portò a operarsi e a saltare quasi tutta la stagione, ma rimane l'unico problema grave avuto. Anzi, dall'infortunio si è ripreso bene.

Ci sono poi due episodi che hanno segnato la sua esperienza in Ligue 1 con il Tolosa, due controversie. La prima risale al 14 maggio 2023, quando si rifiutò di scendere in campo contro il Nantes in una giornata in cui la federazione francese aveva deciso di attuare una campagna contro l'omofobia. Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot, «Omosessuali o etero, portiamo tutti la stessa maglia», è lo slogan della campagna. Ogni squadra era scesa in campo con i numeri di maglia color arcobaleno e Aboukhlal scelse di non scendere in campo. Fu poi fermato per una giornata dalla federazione, ma non finì qui. Pochi giorni dopo ci fu un secondo episodio spiacevole. RMC Sport fece uscire la notizia di un episodio sessista che riguardava Aboukhlal e la vicesindaca di Laurence Arribagé. Secondo quanto riportato dal media francese, Aboukhlal avrebbe detto ad Arribagé che le donne avrebbero dovuto comportarsi in modo sottomesso agli uomini dopo che Arribagé aveva chiesto ad alcuni giocatori di moderare il loro comportamento rumoroso. A quel punto fu fermato dal Tolosa, che lo mise fuori squadra, ma sia lui che la vicesindaca smentirono quando scritto da RMC.