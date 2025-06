Vagnati in Slovacchia: i profili visionati dal dt nell’Italia U21 (più un bonus)

Terminati gli impegni delle Nazionali maggiori, è il momento di dedicarsi ai giovani. In questo momento, infatti, si stanno svolgendo in Slovacchia gli Europei Under 21. L'Italia di Carmine Nunziata sta facendo un ottimo percorso: dopo due giornate è a punteggio pieno e martedì si giocherà il primo posto nel girone contro la Spagna. Lo scorso sabato, invece, gli azzurrini hanno vinto di misura contro i padroni di casa: a decidere la sfida un gol di Cesare Casadei. Ospite speciale sugli spalti dello stadio Malatinského di Trnava il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati. Per il dirigente granata, però, il centrocampista ex Chelsea non era l'unico profilo da osservare nel corso del match: ecco una carrellata dei giocatori visionati da Vagnati nell'Italia Under 21 (più un bonus).