Torino, nodi per Elmas e Oristanio: possibili trattative fino a fine mercato

I granata devono ancora mettere a segno un innesto nel reparto avanzato: Elmas e Oristanio sono obiettivi destinati ad andare per le lunghe

Federico De Milano Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 06:32)

Gli obiettivi di mercato del Torino per queste ultime settimane di trattative saranno almeno ancora due ed entrambi sono stati già confermati dal presidente Urbano Cairo nella conferenza stampa dello scorso 1 agosto. Oltre al terzino sinistro che dovrà fungere da alternativa a Cristiano Biraghi, i granata cercano anche un'ala destra che possa completare il reparto offensivo. E i nomi principali sul tavolo da tempo sono due: Eljif Elmas e Gaetano Oristanio.

Calciomercato Torino, il Napoli sogna il ritorno di Elmas: si riapre la pista Oristanio — Numericamente al Toro serve ancora un esterno d'attacco, nel caso in cui il tecnico Marco Baroni confermasse la sua idea di proseguire sulla strada del 4-2-3-1. Nella rosa granata infatti ci sono ad oggi Ngonge, Aboukhlal, Njie e Vlasic come giocatori che possono agire alle spalle della prima punta. A questi giocatori offensivo può essere aggiunto un giovane come Sergiu Perciun, talento moldavo che ha appena rinnovato il suo contratto con il Torino. Serve quindi ancora un innesto, ancora di più ora che si è fatto male Alieu Njie. Il primo nome è stato per tempo quello di Elmas che conosce già l'ambiente Toro ed è anche molto apprezzato dai tifosi ma ora su di lui è tornato con decisione il Napoli e il macedone tornerebbe volentieri all'ombra del Vesuvio dove ha già vinto uno Scudetto e dove potrebbe giocare la Champions League. L'alternativa per Cairo e Vagnati porta quindi a Venezia dove gioca Oristanio.

Trattative non semplici per il Toro: la ricerca dell'esterno d'attacco può spingersi fino a fine mercato — Sia per Elmas che per Oristanio non si tratta di affari semplici perché c'è distanza tra l'offerta che fa il Torino e la domanda dei due club proprietari del cartellino. Sia il Lipsia che il Venezia sanno però che hanno in casa questi due profili che sono sul mercato per ragioni differenti. Il macedone è fuori dal progetto del Lipsia come lo scorso mercato di gennaio quando è arrivato al Toro mentre Oristanio non rimarrà in laguna dopo la retrocessione con il Venezia e ambisce a tornare in Serie A. Essendo quindi due trattative così tortuose per il Toro, è immaginabile che si potrà arrivare ad un lungo braccio di ferro, anche oltre la partita contro l'Inter che segnerà l'esordio di Duvan Zapata e compagni in campionato il prossimo 25 agosto. Elmas e Oristanio saranno quindi due tormentoni che - salvo cambi di programma o partenze per altre destinazioni - potrebbe spingersi fino alla fine del mercato.