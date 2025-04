Toro, le scelte di mercato dipendono dai recuperi di Schuurs e Zapata: ecco perché

Impossibile tenerli fuori quando stanno bene, ma i granata devono anche cautelarsi

Le condizioni di Perr Schuurs e Duvan Zapata andranno inevitabilmente ad influire su quelle che saranno le scelte del Toro in sede di mercato. Il centrale ed il centravanti, assenti eccellenti della stagione che sta volgendo al termine, potranno essere elementi centrali della rosa granata del 2025/2026. In caso di infortuni così gravi resta sempre una piccola incognita sulle condizioni in cui i giocatori si presenteranno, ma è chiaro che si tratta di elementi che possono ricoprire ruoli centrali in granata.

Schuurs potenziale titolare, ma dietro serve un rinforzo importante — L'osservato speciale è Perr Schuurs, assente ormai dall'ottobre del 2023. L'olandese, che ha di fatto saltato quasi due campionati interi, punta a tornare a disposizione per il ritiro estivo. Le incognite sono tante dopo così tanti mesi di stop, motivo per cui il Toro dovrà inevitabilmente comprare un difensore importante per rinforzare la retroguardia. In estate andrà infatti completato un reparto numericamente molto corto, aldilà dei giudizi tecnici: Maripan e Coco hanno fatto gli straordinari e Walukiewicz, che dà il meglio in una difesa a tre, è stato impiegato solo come terzino destro. Sullo sfondo c'è Masina, adattato a fare il centrale, ruolo mai ricoperto in una difesa a quattro prima d'ora. Servirà dunque un elemento importante per completare il reparto, con una certezza: se Schuurs dovesse tornare ai livelli pre infortunio, come tutti si augurano, la maglia da titolare non potrebbe che essere dell'olandese e il nuovo acquisto rischierebbe di non essere un punto fermo.

L'identikit della punta: un giovane già pronto — Discorso analogo per il reparto avanzato: difficile, per non dire impossibile, tenere fuori uno Zapata in forma. Ma al tempo stesso non bisognerà commettere l'errore della stagione che sta volgendo al termine, presentandosi senza una vera prima punta alternativa al colombiano (Adams e Sanabria hanno dato il meglio affianco ad un giocatore fisico come Zapata). E allora l'identikit dell'attaccante ideale da trovare sul mercato è un giovane di prospettiva ma già in grado di dare un contributo importante nel presente. Un profilo alla Pio Esposito, per citare un nome gradito al Toro, anche se nel caso specifico si tratta di una pista molto complicata. Servirà dunque un giocatore che sappia farsi trovare pronto in Serie A quando necessario, ma che al tempo stesso possa accettare di sedersi in panchina per lasciare spazio ad un giocatore che potrà essere ancora molto importante come Zapata.