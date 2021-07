Torino, indizi social da Lyanco? Ringrazia Sanabria per alcuni consigli

Il brasiliano piace al Betis Siviglia, ex squadra proprio del paraguaiano

Può far pensare l'ultimo tweet di Lyanco. Il difensore brasiliano su Twitter ha scritto, riferendosi a Sanabria: "È un piacere condividere i giorni con te. Grazie per il consiglio su alcune cose". Viene da chiedersi a quali consigli faccia riferimento. Su Lyanco si sa che ci sia l'interesse del Betis Siviglia, ex squadra proprio di Sanabria. Chissà che non possa essere un indizio di mercato. Al momento appare difficile che la trattativa possa decollare a breve, perché gli spagnoli hanno bisogno di cedere prima di poter comprare. Naturale però che venga spontaneo fare un'associazione tra le due cose. O magari, ancora più semplicemente, si tratta di qualcosa di campo. I due sono molto amici e hanno un legame che va oltre al calcio. Il riferimento insomma è misterioso e soltanto Lyanco e Sanabria sanno la verità.