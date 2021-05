Torino, prima l’ufficialità di Juric e poi il mercato: Vuskovic è il nome caldo

Trattativa ben avviata con l’Hajduk Spalato per il centrale difensivo classe 2001: prima però deve arrivare il benestare del nuovo allenatore

Potrebbe essere quello di Mario Vuskovic il nome del primo colpo in entrata del calciomercato estivo del Torino. Contatti già ben avviati tra la dirigenza granata e l’Hajduk Spalato, per una trattativa che potrebbe decollare definitivamente dopo l'ufficialità di Ivan Juric sulla panchina del Torino. Ufficialità per la quale sembra essere soltanto questione di tempo, con il tecnico croato che a stretto giro di posta si siederà al tavolo con il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati ed il patron Urbano Cairo per cominciare a programmare la prossima stagione. Calciomercato compreso.