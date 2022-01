UFFICIALE – Celesia in prestito secco alla Paganese

Il difensore di proprietà del Torino ha disputato metà stagione all'Alessandria, ora passa alla Paganese in Serie C

Christian Celesia passa dall'Alessandria alla Paganese. Il difensore granata classe 2002, prodotto del settore giovanile del club, era stato ceduto questa estate a titolo temporaneo ai grigi guidati da Moreno Longo freschi di promozione in Serie B. Con l'Alessandria aveva però raccolto solo tre presenze complessive. Ora proverà a trovare più spazio con la maglia della Paganese, in Serie C. La formula resta, in ogni modo, quella prestito secco con scadenza nel giugno 2022. Al termine di questo periodo il difensore farà rientro a Torino per una nuova valutazione sul suo futuro.