UFFICIALE – Ciammaglichella torna al Torino: risolto il prestito con la Juve Stabia

Ufficiale: Aaron Ciammaglichella torna al Torino, c'è la risoluzione anticipata del prestito con la Juve Stabia. Il classe 2005 ha giocato la prima parte di stagione in prestito proprio alla Juve Stabia, in Serie B, dove però, a differenza del compagno Alessio Cacciamani, non ha trovato spazio. In Campania per il giocatore è arrivata soltanto una presenza da 8 minuti. Così è stato interesse del classe 2005 trovare un'altra sistemazione: su di lui c'è l'interesse della Virtus Verona, militante in Serie C. Intanto si è risolto il prestito con la Juve Stabia. Di seguito il comunicato della formazione campana.