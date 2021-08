UFFICIALE, Josip Brekalo è nuovo giocatore del Torino: contratto depositato

Il Torino ha chiuso il suo terzo colpo in poche ore: arriva dal Wolfsburg

Si è chiusa in extremis anche la trattativa tra il Torino e Josip Brekalo. Il giocatore è arrivato appena prima delle 19 a Caselle, poi la firma sul contratto . Viene preso in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato intorno agli 11 milioni. Il contratto è stato depositato in Lega Serie A. Dunque, l'operazione è andata a buon fine, nonostante i tempi risicati.

Brekalo è nato a Zagabria, in Croazia, il 23 giugno 1998. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Dinamo Zagabria, formazione con la quale ha esordito in prima squadra nella stagione 2015/2016, che si è conclusa con la vittoria del campionato croato e della coppa nazionale da parte della Dinamo. L'anno successivo si è trasferito in Germania, al Wolfsburg, dove ha disputato le sue prime partite in Bundesliga. Nel gennaio 2017 è passato in prestito allo Stoccarda, che militava in 2.Bundesliga, contribuendo alla promozione nella massima serie tedesca. Con i biancorossi ha disputato anche la prima parte del campionato 2017/2018: grazie a quelle prestazioni nel gennaio 2018 è poi tornato da protagonista al Wolfsburg.