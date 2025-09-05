Calciomercato Torino, UFFICIALE: Ange N’Guessan riscattato dallo Slovan Liberec

Dura pochissimo il prestito di Ange N'Guessan allo Slovan Liberec: dopo aver rinnovato il contratto con il Torino fino al 2027 (con opzione per un altro anno), lo scorso 25 luglio il difensore francese è passato ufficialmente allo Slovan Liberec in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, dopo appena un mese è stato in grado di convincere appieno il club della Repubblica Ceca, che ha quindi deciso di riscattarlo, con il club granata che riceverà circa 1 milione di euro. Così ecco l'ufficialità: Ange N'Guessan si trasferisce a titolo definitivo allo Slovan Liberec. Queste le prime parole dell'ormai ex difensore francese, classe 2003: "Sono molto felice di essermi adattato velocemente e di aver fatto bene finora. Ringrazio il club per la fiducia che mi ha dato e cercherò di ripagarlo con le mie prestazioni sul campo. Spero che tutta la squadra faccia bene e che raggiungeremo i nostri obiettivi".