Calciomercato Torino, UFFICIALE: Padula in prestito al Campobasso

L'attaccante classe 2004 si trasferisce temporaneamente in Molise

Redazione Toro News 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 11:38)

Altro prestito per Cristian Padula. L'attaccante granata, dopo essere stato prelevato dalla Roma, ha trovato spazio all'ombra della Mole solo nella formazione Primavera. Così, dopo aver passato la scorsa stagione in prestito al Giugliano in Serie C, per la punta classe 2004 arriva l'annuncio ufficiale di un altro prestito, questa volta al Campobasso, ancora nella terza divisione italiana. Di seguito il comunicato del club:

"Cristian Padula è un nuovo giocatore del Campobasso FC. Attaccante classe 2004, arriva in prestito dal Torino.

Formatosi nel settore giovanile della Roma, ha lasciato la capitale nell’estate 2023 per trasferirsi al Torino, dove si è distinto nel campionato Primavera con un buon numero di presenze e diverse reti. Padula è un attaccante duttile, con tecnica, visione e capacità di inserirsi in area con tempismo. Ha qualità, fame e una maturità tattica che ha attirato l’interesse di diversi club tra Serie B e C. Il Campobasso ha scelto di puntare su di lui in un momento cruciale della sua crescita: qui inizia il confronto con il calcio vero, in una piazza esigente e appassionata. È già a disposizione dello staff tecnico a Capracotta, dove la squadra sta svolgendo il ritiro precampionato. Con il suo arrivo, il reparto offensivo si arricchisce di un talento giovane ma determinato, pronto a guadagnarsi tutto con lavoro e personalità".

Il Campobasso ha pubblicato anche le prime dichiarazioni dello stesso Padula che si presenta così ai tifosi del club molisano di Serie C: “Felicissimo di essere Campobasso, arrivo con la voglia di dimostrare. Questa maglia voglio meritarmela ogni giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Il Campobasso ha creduto in me, ora tocca a me far parlare il campo".