Prestito biennale al Torino non concluso e poi in Qatar: Plaia all’Al Waab

Nato il 29 marzo 2006, a soli 19 anni Francesco Plaia è già volato in Qatar. Il portiere di Bruxelles ma di nazionalità italiana , dopo aver fatto la trafila nelle giovanili dello Spezia, nell'estate del 2024 era passato al Torino in prestito biennale, con opzione per l'acquisto a titolo definitivo esercitabile dalla società granata. Come detto, il prestito era biennale: sarebbe dovuto terminare a giugno 2026. Invece, l'accordo tra Torino e Spezia è terminato anzitempo e il club ligure ha deciso di cedere a titolo definitivo le prestazioni del classe 2006 all'Al Waab, club che milita nella seconda divisione qatariota. Francesco Plaia nella scorsa stagione si era messo in mostra con la Primavera, inizialmente da titolare, poi come secondo di un più in forma Lapo Siviero. Di seguito il comunicato della società ligure.