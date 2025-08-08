Simeone al Torino: prime immagini e foto con la maglia del River Plate

"Lo seguo da una vita" ha spiegato Urbano Cairo parlando di Giovanni Simeone. Il presidente del Torino ha rivelato un primo interessamento nell'estate del 2017. Da quel momento Fiorentina, Cagliari, Verona e Napoli per l'attaccante argentino. Ma ora eccolo al Torino. Nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, Simeone ha sostenuto le visite mediche al centro Medicina dello Sport allo stadio Olimpico Grande Torino, salvo poi spostarsi al Filadelfia per una prima prova del campo, le firme e la conseguente ufficialità. Nella prima giornata dell'ormai ex Napoli si vedono tanti sorrisi, suoi, di Vagnati e di Moretti...ma anche della famiglia. La punta argentina arriva in granata in prestito con obbligo di riscatto, pronto a trovare una nuova piazza da amare e far sognare. "È questo che conta. Questo mi fa felice", indicando il pallone marchiato Torino nelle sue mani. Alcune tra le prime parole di Giovanni Simeone, che tra le foto di routine ne ha anche scattate alcune con in evidenza, sulla spalla, la maglia granata del River Plate, realizzata in onore dell'amicizia decennale tra i due club che calza perfettamente a Simeone: originario di Buenos Aires, la punta argentina ha giocato nelle giovanili del club argentino dal 2008 e poi nella prima squadra dal 2013 al 2015. Di seguito le prime immagini in granata di Giovanni Simeone.