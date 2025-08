UFFICIALE giovanili, Lorenzo Ressia al Trento: giocherà con la Primavera

Esperienza lontano dal granata per Lorenzo Ressia. Difensore centrale, classe 2007, è stato al servizio dell'Under 18 granata nella scorsa stagione, ma non un titolarissimo né di Fioratti prima né di Vegliato poi. Il giovane granata nella scorsa stagione tra regular season e fasi finali ha raccolto 15 presenze in totale. Lorenzo Ressia si trasferisce a parametro zero al Trento: il difensore ex granata giocherà con la Primavera - che milita nel campionato di Primavera 4 - ma si allenerà con la prima squadra, attualmente in Serie C.