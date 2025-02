UFFICIALE – Tommaso Di Marco in prestito alla Feralpisalò

Cambio di casacca per Di Marco, che lascia la Juve Stabia e si accasa in C

Redazione Toro News 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 22:52)

Tommaso Di Marco cambia casacca. Il centrocampista granata, classe 2003, dopo una prima parte di stagione alla Juve Stabia in Serie B si trasferisce in Serie C alla Feralpisalò. Il trasferimento è a titolo temporaneo fino al 30 giugno con opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato — Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto d’opzione, dal Torino FC, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Di Marco. Il centrocampista classe 2003 ha firmato con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2025. Dopo le esperienze nelle giovanili del Toro fino alla Primavera 1, il passaggio in Serie C alla Virtus Francavilla, dove ha collezionato 62 presenze ed un gol tra il 2022 e il 2024. Nell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia, in Serie B, collezionando 5 presenze. Vestirà la maglia verdeblù numero 6.