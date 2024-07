Biglietti Torino-Atalanta: via alla vendita, le informazioni

Per l’esordio in casa biglietti a partire da 19 euro in Curva Primavera e promozione per tutti i minori di 18 anni a 10 euro nei Distinti Laterali e Primavera, acquistando un biglietto a tariffa Intero. In Curva Maratona i biglietti a tariffa ridotta - per i minori di 18 anni - sono disponibili solo in abbonamento a 199 euro ossia 11 euro a match.