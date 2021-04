Ceferin contro Juventus, Real Madrid e Barcellona: “Credono che la Superlega esista ancora”

Aleksander Ceferin continua a parlare del caso Super Lega, nel mirino in particolar modo Juventus, Real Madrid e Barcellona

Aleksander Ceferin continua a parlare del caso Super Lega ai microfoni del Daily Mail. Nel mirino del presidente della UEFA ancora una volta tre club in particolare: Juventus, Real Madrid e Barcellona. "Ognuno dovrà subirne le conseguenze - sostiene Ceferin - , non possiamo far finta di nulla. Per me c'è una chiara differenza tra i club inglesi e gli altri sei perché gli inglesi sono stati i primi a tirarsi indietro, ammettendo l'errore. Ci sono tre gruppi in questi dodici club: i sei inglesi, gli altri tre (Atletico Madrid, Milan e Inter) e poi quelli che considerano la terra piatta e pensano che la Superlega esista ancora. E tra questi tre gruppi c'è una grande differenza. Tutto, comunque, saranno ritenuti responsabili. In che modo poi lo vedremo". Non mancano gli attacchi al presidente del club bianconero Andrea Agnelli nell'ambito di un discorso inerente al Comitato UEFA: "E' stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice - afferma il presidente della UEFA - . Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando Agnelli - continua Ceferin - , ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso. Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto. Il tizio (inteso Andrea Agnelli) mi mentiva dicendo che non fosse vero. Alla fine invece era vero - conclude - e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo".