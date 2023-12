Che gaffe a Udine: nel minuto di silenzio per Juliano appare la foto di Pulici

Prima dell'inizio della gara tra Udinese e Sassuolo, iniziata alle 15:00 di oggi, c'è stato un minuto di silenzio per ricordare Antonio Juliano, ex giocatore del Napoli recentemente scomparso. Durante il silenzio generale però, è apparsa sugli schermi dello stadio la foto di Paolo Pulici invece che quella di Juliano. Errore al quanto strano e imbarazzante alla Dacia Arena, che non è passato inosservato.