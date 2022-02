Con il Cagliari bisogna essere compatti: verranno a Torino alla ricerca dei tre punti

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Arriverà a Torino un Cagliari molto motivato che ha necessità di fare punti: i rossoblu attualmente occupano la terzultima posizione in classifica"

Dopo il pareggio nel derby con la Juventus in cui il Torino ha fatto risultato dopo le due sconfitte con Udinese e Venezia, i granata di Juric domani - domenica 27 febbraio alle 12.30 - ospiteranno allo stadio Olimpico Grande Torino il Cagliari allenato dal grande ex Walter Mazzarri, che per la prima volta tornerà a Torino da avversario.

LA PARTITA - Arriverà a Torino un Cagliari molto motivato che ha necessità di fare punti: i rossoblu attualmente occupano la terzultima posizione in classifica (a pari punti con il Venezia) e - dopo un inizio di campionato difficile - la squadra sembra aver trovato un equilibrio in queste ultime partite (nelle ultime quattro i sardi hanno pareggiato con Napoli, Empoli e Fiorentina e vinto a casa dell'Atalanta). Contro il Torino vorranno dare continuità a questi risultati positivi per risalire in classifica, ma dall'altra parte ci sarà un Toro che nel derby sembra aver ritrovato le giuste motivazioni dopo le prestazioni con Udinese e Venezia.

COMPATTEZZA - La buona notizia è che il Torino ha ritrovato il Gallo Belotti: il capitano granata è stato decisivo nel derby pareggiando i contri nella seconda frazione di gioco e anche domani potrebbe giocare titolare. Contro il Cagliari servirà essere compatti. Loro - essendo in zona retrocessione - arriveranno a Torino per fare i tre punti e non aspetteranno chiusi in difesa: la retroguardia granata dovrà prestare molta attenzione a Joao Pedro (capocannoniere della squadra con 10 gol segnate) e Gaston Pereiro, il giocatore più forma dei rossoblu. Sono due giocatori molto tecnici che potrebbero mettere in difficoltà la difesa del Toro. Nella ripresa poi Mazzarri potrebbe giocarsi l'arma Leonardo Pavoletti: l'attaccante ex Genoa è molto abile nelle palle inattive e potrebbe essere un pericoloso nel finale di partita, qualora il risultato fosse ancora in bilico. Sarà senza dubbio una partita difficile, ma il Toro ha tutte le qualità per portarla a casa.