Torino, con lo Spezia fare risultato è d’obbligo. E su Verdi…

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il Toro dovrà cercare di confermare sul campo quel che di buono ha fatto vedere con i blucerchiati la scorsa settimana"

Ultimo impegno per il Torino prima della sosta per le Nazionali: oggi alle 15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia i granata affronteranno i liguri guidati da Thiago Motta. Lo Spezia è reduce da un 3-0 arrivato in trasferta con la Fiorentina ed i bianconeri cercheranno subito il riscatto dopo la sconfitta con la squadra viola, ma il Toro avrà il compito di arginare gli attacchi dei liguri e fare risultato.

VERDI - Considerate le assenze di Brekalo (out per in problema muscolare) e quella probabile Praet (convocato ma non al meglio dopo la gara con la Sampdoria) e con Pjaca appena recuperato, al fianco di Linetty sulla trequarti potrebbe esserci spazio per Simone Verdi: il numero 24 potrebbe tornare molto utile al gioco di Juric. L'ex Napoli e Bologna ha le caratteristiche giuste per interpretare il ruolo alle spalle della prima punta e - in una partita in cui si presume che lo Spezia si chiuda dietro - la sua qualità in fase offensiva potrebbe essere fondamentale.