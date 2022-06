Comparazione quote, Italia-Germania: ecco le chance azzurre secondo gli analisti

Italia-Germania, l’analisi quote di Oddschecker: gli azzurri non battono i tedeschi dal 2012

ULTIMI RISULTATI – L’Italia torna in pista dopo la delusione per l’esclusione dal Mondiale: la sconfitta rimediata contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi per Qatar 2022 pesa ancora. Il primo appuntamento ufficiale non è andato bene: cocente sconfitta per 0 a 3 nella Finalissima contro l'Argentina. Le vincitrici di ogni girone della Lega A, sono quattro, si qualificheranno per le Finals di Nations League in programma a giugno 2023. La Germania ha chiuso al primo posto il girone di qualificazione per Qatar 2022 con 27 punti, davanti proprio alla Macedonia del Nord. I tedeschi nelle amichevoli di marzo hanno superato Israele e hanno pareggiato con l’Olanda. Quel pari è arrivato dopo otto vittorie consecutive: l’ultima sconfitta della squadra di Flick è arrivata agli ottavi dell’Europeo contro l’Inghilterra lo scorso giugno.