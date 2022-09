LIVE! Atalanta-Torino

Benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Torino, match valido per il quarto turno del campionato di Serie A. Le due squadre sono a pari punti in classifica a quota 7 e un'eventuale vittoria di una delle due consentirebbe l'aggancio alla Roma in testa. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo del Verona mentre i granata nell'ultimo turno hanno vinto a Cremona 1-2.