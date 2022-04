LIVE! Atalanta-Torino 1-1

Seguite con noi la diretta testuale di Atalanta-Torino: i granata di Juric lanciano la sfida alla Dea

I granata sono a caccia del quinto risultato utile consecutivo. Per la Dea in ballo la corsa verso l'Europa

Tutto pronto a Bergamo per Atalanta-Torino. Prima del via anche Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN: qui per leggere le sue parole

Arriva il silent check col Var per l'eventualità di un fallo di Praet su Djimsiti. Che non c'è però. Confermato il vantaggio.

Si ricomincia, con il Torino che per la seconda gara consecutiva passa in vantaggio nei primi minuti

Fiammata Atalanta. Freuler va via a destra a Lukic, crossa in mezzo. Bremer in anticipo chiude

Il Torino di Ivan Juric va a Bergamo per giocare il recupero del match della 20esima giornata contro l'Atalanta. I granata arrivano alla sfida dopo aver battuto lo Spezia e puntano a continuare la striscia di risultati utili consecutivi, provando a mettere nel mirino il decimo posto in campionato. Dall'altro lato c'è però una Dea che non può lasciare punti indietro nella corsa per l'Europa.