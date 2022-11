LIVE! Bologna-Torino 0-0

Il Torino di Ivan Juric va a Bologna, forte delle vittorie contro Udinese e Milan, per provare ad ottenere la terza gioia consecutiva. I granata, che hanno sempre pareggiato negli ultimi cinque anni al Dall'Ara, sfidano un Bologna reduce da due successi in campionato, contro Lecce e Monza. I rossoblù di Thiago Motta sono attualmente 13esimi in campionato, con 13 punti all'attivo, e cercheranno di avvicinarsi in graduatoria proprio al Toro, nono a quota 17.