LIVE! Empoli-Torino

Seguite con noi su Toro News la diretta testuale del match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A

Il Torino di Ivan Juric quest'oggi scende in campo nuovamente in trasferta dopo il pareggio per 4-4 ottenuto mercoledì sera a Bergamo. L'avversario odierno sarà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli che è reduce dalla vittoria per 3-2 in rimonta contro il Napoli. In classifica le due squadre sono separate da 7 punti: 44 le lunghezze raccolte fin qui dai granata mentre gli azzurri sono a quota 37.