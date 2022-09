LIVE! Inter-Torino 0-0

Seguite con noi la diretta testuale di Inter-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A

Il Torino affronta in trasferta l'Inter di Simone Inzaghi. I granata si presentano all'appuntamento di San Siro con un punto in più rispetto ai nerazzurri, reduci da due sconfitte di fila. Ancora assente Ivan Juric: al suo posto in panchina Matteo Paro.