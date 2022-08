LIVE! Primavera, Atalanta-Torino 2-1

La Primavera del Torino torna in campo per la seconda giornata di campionato. Altra trasferta per i granata, impegnati questa volta contro l'Atalanta. La squadra di Scurto proverà a sfidare il tabù che non li vede vittoriosi a Bergamo dal 2006, confermando le buone sensazioni arrivate dopo il successo sul Cagliari. La Dea invece vorrà rifarsi dal ko all'esordio contro l'Empoli e fare i primi punti della stagione. Si parte alle ore 11:00.