LIVE! Primavera, Fiorentina-Torino 0-0

Segui con noi la diretta della gara tra viola e granata valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1

Tutto pronto per l’inizio di Fiorentina-Torino in programma alle ore 15:00, gara valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. I granata arrivano da un pareggio contro il Genoa e finora hanno conquistato venti punti, posizionandosi momentaneamente in terzultima posizione della classifica a +1 dalla Lazio. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.